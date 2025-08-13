Ричмонд
Встреча Лэмми и Вэнса на озере в Великобритании получила необычное продолжение: за свои поступки придется платить

Sky: главе МИД Лэмми грозит штраф за рыбалку без лицензии на встрече с Вэнсом.

Источник: Комсомольская правда

Встреча главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на озере получила необычное продолжение. Оказалось, что политикам придется заплатить за свои поступки, а именно за рыбалку без лицензии. Об этом пишет издание Sky.

«Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административным нарушением, связанным с отсутствием соответствующей лицензии на рыбалку на частном озере в рамках дипломатического визита в Шевенинг-Хаус на прошлой неделе», — говорится в материале иностранного издания.

Вэнс и его семья прибыли в Великобританию с частным визитом. В пятницу, 8 августа, он встретился со своим коллегой Лэмми.

Сначала политики отправились на рыбалку на пруд с карпами, который находится рядом с неофициальной резиденцией главы МИД Великобритании в графстве Кент. Лэмми не поймал ни одной рыбы, в то время как Вэнс и его дети смогли поймать несколько карпов.

После рыбалки Лэмми и Вэнс обсудили двусторонние отношения и международную повестку дня. Результатом встречи были не только приятные воспоминания и договоренности по деловым вопросам, но и штраф за рыбалку без лицензии в размере до 2500 фунтов стерлингов.

Ранее KP.RU сообщил, что Джей Ди Вэнс сделал несколько заявления касательно будущего саммита на Аляске. Военкор Александр Коц обозначил несколько спорных моментов.

