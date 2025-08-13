Ричмонд
США временно сняли часть санкций с России перед встречей Путина и Трампа

До 20 августа разрешены все операции, запрещенные антироссийскими санкциями, которые необходимы для подготовки встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится в лицензии Министерства финансов США, опубликованной в среду, 13 августа.

— Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00:01 по восточному времени (07:01 мск) 20 августа 2025 года, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Трамп хочет, чтобы Путин и украинский президент Владимир Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.

По словам Левитт, основной целью встречи Путина и Трампа является намерение Вашингтона лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Представитель Белого дома уточнила, что на предстоящем саммите за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта.

