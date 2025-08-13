На острове Шумшу на Курилах воссоздадут последний бой Второй мировой войны

«Добровольцы убирают западную часть прибрежной зоны мыса Курбатова. В этом месте в ближайшее время реконструкторы со всей России воссоздадут последний бой Второй мировой войны и повторят легендарную высадку Курильского десанта», — следует из сообщения пресс-службы проекта «Чистая Арктика».