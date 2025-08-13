На острове Шумшу на Курилах воссоздадут последний бой Второй мировой войны

Реконструкторы совместно с волонтерами проекта «Чистая Арктика» планируют воссоздать высадку советского десанта на остров Шумшу на Курилах, которая стала последней крупной войсковой операцией Советской армии во время Второй мировой войны.
«Добровольцы убирают западную часть прибрежной зоны мыса Курбатова. В этом месте в ближайшее время реконструкторы со всей России воссоздадут последний бой Второй мировой войны и повторят легендарную высадку Курильского десанта», — следует из сообщения пресс-службы проекта «Чистая Арктика».
Также в пресс-службе проекта отметили, что из-за прошедшего недавно цунами побережье острова завалено бытовым мусором, металлом и древесиной.
Ранее сообщалось, что в парке кино в Москве в честь знаменательной даты контрнаступления советских войск в 1941 году провели масштабную историческую реконструкцию.