Нарколог объяснил странное поведение Зеленского на встрече с Мерцем

Врач-нарколог Василий Шуров объяснил странное поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции с канцлером Германии в Берлине. Об этом пишет aif.ru.
Специалист заявил, что ему, как наркологу, очевидно, что глава киевского режима находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов.
По словам эксперта, поэтому идет перевозбуждение нервной системы, тики.
Собеседник издания отметил, что у Зеленского дергается угол рта, у него плавающий взгляд, на вопросе сфокусироваться он не может, как и просто стоять спокойно.
По мнению Шурова, это финальная стадия наркомании, которую уже невозможно скрывать.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после встречи на Аляске президентов США и России Владимир Зеленский может быть свергнут путем военного переворота.
