Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог объяснил странное поведение Зеленского на встрече с Мерцем

Врач-нарколог Василий Шуров объяснил странное поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции с канцлером Германии в Берлине.

Врач-нарколог Василий Шуров объяснил странное поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции с канцлером Германии в Берлине. Об этом пишет aif.ru.

Специалист заявил, что ему, как наркологу, очевидно, что глава киевского режима находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов.

По словам эксперта, поэтому идет перевозбуждение нервной системы, тики.

Собеседник издания отметил, что у Зеленского дергается угол рта, у него плавающий взгляд, на вопросе сфокусироваться он не может, как и просто стоять спокойно.

По мнению Шурова, это финальная стадия наркомании, которую уже невозможно скрывать.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после встречи на Аляске президентов США и России Владимир Зеленский может быть свергнут путем военного переворота.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше