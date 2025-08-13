Дети приграничья стали участниками форума

В Курской области завершился молодежный антифашистский форум «Путь Победы: курский фактор», приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В течение пяти тематических дней участники форума искали «формулу Победы» сегодня — необходимые навыки и компетенции, которые возможно переложить на современные реалии. Было важно заняться сохранением исторической памяти и при этом поговорить с молодежью о настоящем.
— Мы опирались на опыт победителей Великой Отечественной войны — если они смогли это сделать и восстановить страну в дальнейшем, то это под силу и нашему поколению, — рассказывает Роман Комов, заместитель руководителя центра, который занимался организацией антифашистского форума. — Каждый день имел свою концепцию, новые задачи: стартовый день, «Передовая», «Тыл», «Победа» и, наконец, «Мир».
Начиная со второго дня детей и подростков ждала яркая интенсивная программа. Все началось с обсуждения событий передовой Великой Отечественной и СВО. На форуме провели настоящую советскую военно-тактическую игру «Зарница» с делением на команды и поиском флагов. Для того чтобы поговорить с детьми о событиях специальной военной операции, на форум приехали представители курской дружины. Они провели для подростков «Курс молодого бойца», а вечером все вместе посмотрели патриотический фильм «Каруза», повествующий о судьбе советского мальчика, чье детство пришлось на события Великой Отечественной войны.
— Третий день полностью был посвящен тыловой работе. У нас проходили панельные дискуссии, — делится Роман Комов. — Также к нам приехали в гости труженики тыла сегодняшнего дня: это и психологи, которые сегодня работают с нашими бойцами, и люди, которые собирают гуманитарную помощь. Были еще военные корреспонденты и работники культуры и образования. Мы говорили о том, как жить в условиях проведения спецоперации, как простой подросток может помочь нашим военным, как каждый из нас может приблизить Победу Родины.
Главное испытание форума проводилось на четвертый день. На форум приехал Алексей Гапонов — участник СВО и заместитель командира добровольческой бригады «БАРС-Курск» по военно-политической работе. С ним состоялось итоговое событие, где ребята использовали полученные навыки в турнире управленческих решений. Перед каждой командой было поставлено 10 проблем, которые та должна была решить. Завершился день выступлением барда-песенника Вячеслава Ковалева, который специально приехал из Санкт-Петербурга.
— А заключительному дню нашего форума мы дали название «Мир», — рассказывает Роман Комов. — Мы подвели итоги и поздравили всех участников.
Особенно важным участие в антифашистском форуме стало для юных жителей приграничных районов, многие из которых лично столкнулись или стали свидетелями действий неонацистов.
— На форуме состоялась постановка, посвященная Судже, — делится Роман Комов. — Для нас это был особо тяжелый момент. Судьба Суджи отражает для нас не только государственные, но и личные трагедии и победы. Мы показали юным жителям приграничья важность остаться на своей земле, стать участниками восстановления региона, героизировать поступки тех, кто умер за свою Родину.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Зайцев, основатель и председатель общественного движения «Зов Народа»:
— Сейчас, когда наша страна ведет борьбу с неонацизмом на Украине, крайне важно воспитывать у молодежи чувство любви к Родине и готовности ее защищать. Подростки могут познакомиться с историей борьбы с фашизмом, узнать о подвигах героев и понять, что такое настоящий патриотизм. Очень важно, чтобы молодежь знала и помнила о трагических событиях Великой Отечественной войны и СВО.