Дети приграничья стали участниками форума

— Третий день полностью был посвящен тыловой работе. У нас проходили панельные дискуссии, — делится Роман Комов. — Также к нам приехали в гости труженики тыла сегодняшнего дня: это и психологи, которые сегодня работают с нашими бойцами, и люди, которые собирают гуманитарную помощь. Были еще военные корреспонденты и работники культуры и образования. Мы говорили о том, как жить в условиях проведения спецоперации, как простой подросток может помочь нашим военным, как каждый из нас может приблизить Победу Родины.