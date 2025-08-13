Назван главный вред от переучивания детей-левшей

Если ребенок родился левшой, не стоит его переучивать, это затормозит некоторые процессы в его головном мозге. Об этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» детский психолог Наталья Наумова.
— Если ребенка намеренно переучивать, то ребенок будет хуже развиваться, формироваться, мыслительные операции будут замедленные, то есть это будет негативно сказываться на целом на развитии ребенка, на его психике, самооценке, делать ребенка менее успешным, — считает эксперт.
Специалист посоветовала таким детям развивать оба полушария мозга — для этого уже созданы специальные упражнения, которые позволяют оптимизировать работу мозга.
По данным 360.ru, попытки переучить ребенка приведут к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что вероятность наследования леворукости генетическим путем составляет 25%. Доминантный центр у левшей расположен в правом полушарии мозга, изменить это положение посредством упражнений или внушений невозможно, отмечают ученые.