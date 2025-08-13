Назван главный вред от переучивания детей-левшей

— Если ребенка намеренно переучивать, то ребенок будет хуже развиваться, формироваться, мыслительные операции будут замедленные, то есть это будет негативно сказываться на целом на развитии ребенка, на его психике, самооценке, делать ребенка менее успешным, — считает эксперт.