Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Соломатина заявила о риске заражения дизентерией от нарезанных арбузов

Даже небольшие следы повреждений говорят о том, что плод может быть заражен бактериями.

Источник: Комсомольская правда

Покупать на рынке уже порезанные плоды, например, арбузы или дыни, которые долгое время пролежали на открытом воздухе — значит серьезно рисковать своим здоровьем. Об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-диетолог Елена Соломатина.

— Опасно покупать половинки и четвертинки дынь и арбузов на рынках, особенно открытых рынках. Это сальмонеллез, дизентерия. Даже если они лежат под пленкой, это не спасает от мух, еще неизвестно, каким ножом их резали, — перечислила доктор.

Медик добавила, что даже небольшие следы повреждений говорят о том, что плод может быть заражен бактериями, следовательно, его употребление может обернуться пищевым отравлением.

При температуре выше +20 градусов бактерии и вирусы начинают активно размножаться. Открытые арбузы могут стать благоприятной средой для микробов на сильной жаре, передает 360.ru.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что идеальной температурой хранения считается от +2 до +6 градусов, то есть, лучше всего хранить ягоду в холодильнике, а не покупать плод, который лежал под палящими лучами солнца.