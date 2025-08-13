Диетолог Соломатина заявила о риске заражения дизентерией от нарезанных арбузов

— Опасно покупать половинки и четвертинки дынь и арбузов на рынках, особенно открытых рынках. Это сальмонеллез, дизентерия. Даже если они лежат под пленкой, это не спасает от мух, еще неизвестно, каким ножом их резали, — перечислила доктор.