Диетолог Соломатина заявила о риске заражения дизентерией от нарезанных арбузов

Покупать на рынке уже порезанные плоды, например, арбузы или дыни, которые долгое время пролежали на открытом воздухе — значит серьезно рисковать своим здоровьем. Об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-диетолог Елена Соломатина.
— Опасно покупать половинки и четвертинки дынь и арбузов на рынках, особенно открытых рынках. Это сальмонеллез, дизентерия. Даже если они лежат под пленкой, это не спасает от мух, еще неизвестно, каким ножом их резали, — перечислила доктор.
Медик добавила, что даже небольшие следы повреждений говорят о том, что плод может быть заражен бактериями, следовательно, его употребление может обернуться пищевым отравлением.
При температуре выше +20 градусов бактерии и вирусы начинают активно размножаться. Открытые арбузы могут стать благоприятной средой для микробов на сильной жаре, передает 360.ru.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что идеальной температурой хранения считается от +2 до +6 градусов, то есть, лучше всего хранить ягоду в холодильнике, а не покупать плод, который лежал под палящими лучами солнца.