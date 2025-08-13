Монсон назвал допуск российских спортсменов лакмусовой бумажкой для Трампа

Монсон подчеркнул, что встреча Трампа и Путина назревала давно и мировое сообщество ждет ее с нетерпением. Он отметил, что это позитивный знак, свидетельствующий о переходе к серьезному диалогу на высшем уровне. Экс-боец выразил большие надежды на этот саммит, полагая, что его результаты важны для всего мира.