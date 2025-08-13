Ричмонд
Монсон назвал допуск российских спортсменов лакмусовой бумажкой для Трампа

Спортсмен заявил, что встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным давно назрела.

Источник: Аргументы и факты

По мнению бойца ММА Джеффа Монсона, возвращение российских атлетов на международную арену по инициативе президента США Дональда Трампа станет «лакмусовой бумажкой» его намерений по налаживанию отношений с Россией.

Ранее Кремль и Белый дом анонсировали встречу глав России и США на Аляске, запланированную на 15 августа.

Монсон подчеркнул, что встреча Трампа и Путина назревала давно и мировое сообщество ждет ее с нетерпением. Он отметил, что это позитивный знак, свидетельствующий о переходе к серьезному диалогу на высшем уровне. Экс-боец выразил большие надежды на этот саммит, полагая, что его результаты важны для всего мира.

Монсон считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в крупных международных состязаниях, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, будет означать, что Трамп открыл для этого возможность. По его мнению, такой шаг будет предпринят только в случае уверенности в долгосрочном стремлении к миру с Россией.

«Если спорт “откроется”, то откроется и многое другое: закончится СВО, будут сняты санкции, исчезнет жесткое отношение к России. Это своеобразная лакмусовая бумажка: если она сработает, мы увидим эффект домино», — сказал Монсон в беседе с РИА Новости.

Напомним, что после начала СВО в феврале 2022 года множество международных спортивных организаций, следуя рекомендациям МОК, наложили ограничения на участие россиян в соревнованиях.

