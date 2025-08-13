Монсон назвал допуск российских спортсменов лакмусовой бумажкой для Трампа

По мнению бойца ММА Джеффа Монсона, возвращение российских атлетов на международную арену по инициативе президента США Дональда Трампа станет «лакмусовой бумажкой» его намерений по налаживанию отношений с Россией.
Ранее Кремль и Белый дом анонсировали встречу глав России и США на Аляске, запланированную на 15 августа.
Монсон подчеркнул, что встреча Трампа и Путина назревала давно и мировое сообщество ждет ее с нетерпением. Он отметил, что это позитивный знак, свидетельствующий о переходе к серьезному диалогу на высшем уровне. Экс-боец выразил большие надежды на этот саммит, полагая, что его результаты важны для всего мира.
Монсон считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в крупных международных состязаниях, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, будет означать, что Трамп открыл для этого возможность. По его мнению, такой шаг будет предпринят только в случае уверенности в долгосрочном стремлении к миру с Россией.
«Если спорт “откроется”, то откроется и многое другое: закончится СВО, будут сняты санкции, исчезнет жесткое отношение к России. Это своеобразная лакмусовая бумажка: если она сработает, мы увидим эффект домино», — сказал Монсон в беседе с РИА Новости.
Напомним, что после начала СВО в феврале 2022 года множество международных спортивных организаций, следуя рекомендациям МОК, наложили ограничения на участие россиян в соревнованиях.