Стало известно, почему присосавшегося клеща нельзя смазывать маслом

Распространенный миф о том, что присосавшийся клещ быстрее вылезет наружу, если смазать его маслом или спиртом, на самом деле — небезопасный для здоровья совет, которому опасно следовать. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-инфекционист Владимир Неронов.