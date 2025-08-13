Стало известно, почему присосавшегося клеща нельзя смазывать маслом

Распространенный миф о том, что присосавшийся клещ быстрее вылезет наружу, если смазать его маслом или спиртом, на самом деле — небезопасный для здоровья совет, которому опасно следовать. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-инфекционист Владимир Неронов.
— Главное — не выжигать клеща, не смазывать его маслом или спиртом. Это только заставит его срыгнуть содержимое желудка, а вместе с ним — инфекцию — прямо в вашу кровь, — объяснил доктор.
Медик посоветовал удалить клеща в травмпункте. Другой вариант — удалить самостоятельно, использовав для этого пинцет, крючок или даже нить. Важно затем отнести клеща на анализ — это поможет понять, был ли он заражен.
