Минпросвещения подготовило рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников

С учетом федерального учебного плана и особенностей пятидневной или шестидневной учебной недели было подготовлено по пять вариантов расписаний для начальной школы, по шесть — для основной и по 19 — для старшей школы. В документах указаны примеры распределения учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с санитарными нормами, передает ТАСС.