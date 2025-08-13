Минпросвещения подготовило рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников

Министерство просвещения России подготовило варианты расписаний уроков для 1−11-х классов на 2025−2026 учебный год, направленные на оптимизацию нагрузки на учеников. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В нем пояснили, что каждая школа сможет адаптировать модели под свои условия в рамках единых федеральных требований. Расписания, которые разработали сотрудники Минпросвещения, согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы страны.
С учетом федерального учебного плана и особенностей пятидневной или шестидневной учебной недели было подготовлено по пять вариантов расписаний для начальной школы, по шесть — для основной и по 19 — для старшей школы. В документах указаны примеры распределения учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с санитарными нормами, передает ТАСС.
В тот же день лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что осенью в Государственной думе поднимут вопрос об отмене домашних заданий в школах на выходные. Парламентарий подчеркнул, что полная отмена домашних заданий приведет к ухудшению качества знаний детей.