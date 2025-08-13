Пугают, чтобы мобилизовать. Зачем Запад раздувает угрозу со стороны России, объяснила Монтян

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжение истерии о якобы готовящейся агрессии России против Европы служит прежде всего инструментом внутренней мобилизации. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала юрист и блогер Татьяна Монтян.
«Ну, а что им делать? Как иначе разжигать эту истерию и побуждать своих пассионариев идти в армию, работать на военных заводах и так далее? — отметила Татьяна Монтян. — Получится ли у них как-то загнать в армию людей — это еще вопрос, пока непонятно, но уже начинают думать, что будет, когда закончится их прокси, когда наконец-то не будет кому воевать на стороне Украины».
По ее словам, западная пропаганда о «российской угрозе» особенно активно распространяется в отношении стран Балтии, однако реальная картина сильно отличается от заявленной. «Мне очень понравилось, как Александр Григорьевич сказал (в интервью журналу Time. — Прим. БЕЛТА): вы говорите, что Беларусь оккупирована Россией. Серьезно? Посмотрите на свою Прибалтику. Ее западный мир ни за кого не считает. Это погранзаставы, а не страны. Все три — даже не под США, даже не под большой Европой, просто под Польшей. А Польша кто? Тоже никто. Если Польша получает какие-то объедки, то страны Балтии- просто крошки», — подчеркнула Татьяна Монтян.
Она отметила, что рано или поздно разница между пропагандой и реальной жизнью станет очевидной для населения: «Люди видят уровень жизни, видят разницу. И рано или поздно это вылезет наружу, и с этим надо что-то делать. У меня большие сомнения, что политики-авантюристы, которые все это затеяли, имеют хоть какое-то представление, как из этого выйти».-0-