Пугают, чтобы мобилизовать. Зачем Запад раздувает угрозу со стороны России, объяснила Монтян

По ее словам, западная пропаганда о «российской угрозе» особенно активно распространяется в отношении стран Балтии, однако реальная картина сильно отличается от заявленной. «Мне очень понравилось, как Александр Григорьевич сказал (в интервью журналу Time. — Прим. БЕЛТА): вы говорите, что Беларусь оккупирована Россией. Серьезно? Посмотрите на свою Прибалтику. Ее западный мир ни за кого не считает. Это погранзаставы, а не страны. Все три — даже не под США, даже не под большой Европой, просто под Польшей. А Польша кто? Тоже никто. Если Польша получает какие-то объедки, то страны Балтии- просто крошки», — подчеркнула Татьяна Монтян.