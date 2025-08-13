Сомнолог Дорохов назвал привычки, которые мешают здоровому сну

Привычка поздно ложиться спать и плотно ужинать может мешать полноценному отдыху и качественному сну. Об этом предупредил доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
По его словам, оптимально ложиться спать не позже полуночи, а лучше — в 23:00. Для улучшения качества сна эксперт рекомендовал вечерние прогулки или занятия физкультурой. Последний прием пищи следует совершать не позднее 19:00, чтобы не нагружать организм ночью.
Также Дорохов отметил важность контроля температуры воздуха в спальне.
— Обязательно, чтобы в спальне температура была ниже двадцати градусов. Летом это сложно. Нужно обязательно окна открыть, чтобы человек дышал хорошим, прохладным воздухом, — приводит его слова Pravda.ru.
Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что для борьбы с бессонницей нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. По словам Кудинова, самый доступный способ помочь себе — прогулка перед сном.