Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнолог Дорохов назвал привычки, которые мешают здоровому сну

Привычка поздно ложиться спать и плотно ужинать может мешать полноценному отдыху и качественному сну. Об этом предупредил доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Привычка поздно ложиться спать и плотно ужинать может мешать полноценному отдыху и качественному сну. Об этом предупредил доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

По его словам, оптимально ложиться спать не позже полуночи, а лучше — в 23:00. Для улучшения качества сна эксперт рекомендовал вечерние прогулки или занятия физкультурой. Последний прием пищи следует совершать не позднее 19:00, чтобы не нагружать организм ночью.

Также Дорохов отметил важность контроля температуры воздуха в спальне.

— Обязательно, чтобы в спальне температура была ниже двадцати градусов. Летом это сложно. Нужно обязательно окна открыть, чтобы человек дышал хорошим, прохладным воздухом, — приводит его слова Pravda.ru.

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что для борьбы с бессонницей нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. По словам Кудинова, самый доступный способ помочь себе — прогулка перед сном.