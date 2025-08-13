Врач объяснила вред горячего питья при больном горле

Принято считать, что горячее питье — лучшее средство при больном горле, тогда как на самом деле, слишком горячие напитки способны серьезно навредить, об этом передает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-оториноларинголога Полину Вашкевич.
— При боли в горле нежелательно употреблять горячие напитки и еду. Это может негативно сказываться на состоянии и без того воспаленной слизистой оболочки глотки. Лучше отдать предпочтение продуктам и напиткам комнатной температуры, — объяснила медик.
Врач также призвала избегать твердую пищу, в том числе, фрукты, например, большие кусочки твердых яблок. Также в момент воспаления в горле рекомендуется исключить острые, пряные блюда.
Кроме того, при боли в горле врачи советуют не употреблять определённые напитки. К ним относятся газировки, кислые соки, спиртное, передает RT.
Ранее 360.ru сообщил, что блюда и напитки, разогретые до 100 градусов, вызывают ожоги слизистой оболочки, прежде всего в ротовой полости. Клетки начинают отмирать аналогично процессу при ожоге кожи.