Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окровавленного самокатчика нашли на асфальте в центре Москвы

В центре Москвы сотрудники Росгвардии оказали помощь 47-летнему мужчине, который получил травму при падении с самоката.

В центре Москвы сотрудники Росгвардии оказали помощь 47-летнему мужчине, который получил травму при падении с самоката. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москва.

Патрулируя территорию вблизи улицы Садовая-Спасская, экипаж вневедомственной охраны заметил на асфальте лежащего в крови мужчину.

Правоохранители немедленно вызвали на место скорую помощь и оказали пострадавшему доврачебную помощь.

Прибывшая бригада медиков госпитализировала мужчину в одну из городских больниц с подозрением на сотрясение головного мозга.