Окровавленного самокатчика нашли на асфальте в центре Москвы

В центре Москвы сотрудники Росгвардии оказали помощь 47-летнему мужчине, который получил травму при падении с самоката. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москва.
Патрулируя территорию вблизи улицы Садовая-Спасская, экипаж вневедомственной охраны заметил на асфальте лежащего в крови мужчину.
Правоохранители немедленно вызвали на место скорую помощь и оказали пострадавшему доврачебную помощь.
Прибывшая бригада медиков госпитализировала мужчину в одну из городских больниц с подозрением на сотрясение головного мозга.