Автомобилистов предупредили о возможном перегреве двигателя после сезона цветения

Летом двигатель может перегреваться не только из-за экстремальных температур на улице, но и из-за сезона цветения различных растений. Пыль, пух и листья забивают радиатор, что в итоге ведет к перегреву, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» автоэксперт Роман Тимашов.