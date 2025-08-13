Ричмонд
Автомобилистов предупредили о возможном перегреве двигателя после сезона цветения

Автоэксперт Тимашов: двигатель может перегреваться из-за забитого радиатора.

Источник: Комсомольская правда

Летом двигатель может перегреваться не только из-за экстремальных температур на улице, но и из-за сезона цветения различных растений. Пыль, пух и листья забивают радиатор, что в итоге ведет к перегреву, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» автоэксперт Роман Тимашов.

— Перегрев мотора часто происходит из-за загрязнения радиаторов охлаждения двигателя. Обычно это случается после сезона цветения тополей, одуванчиков и других растений. Загнутые соты радиатора тоже ведут к перегреву, — объяснил специалист.

Эксперт также призвал обратить внимание на перебои в работе электроники или течи в системе охлаждения. Эти нарушения потребуют более внимательной диагностики и дорогостоящего ремонта.

Ранее RT сообщил, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России за год увеличилась в среднем на 30% на фоне подорожания запчастей, дефицита кадров и дополнительной налоговой нагрузки.

По данным аналитиков, рынок будет трансформироваться. Всё больше индивидуальных мастеров начнут использовать собственные точки, чтобы оказывать недорогие услуги, передают «Известия».