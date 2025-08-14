Ричмонд
Работа кипит, народ гуляет. Закрытый Невский превратился в променад

Главный проспект Петербурга частично закрылся на ремонт, и место автомобилей тут же заняли пешеходы. «Фонтанка» проверила, как обстановка на Невском проспекте поздним вечером.

Источник: Фонтанка.ру

Напомним, с 13 августа для ремонта дорожного покрытия для автомобилей закрыли участок Невского между набережной Мойки и Садовой улицей. Туда вышла техника, рабочие снимают старый асфальт и кладут новый. Вечером среды работы по-прежнему идут, но проспект оказался больше похож на променад, чем на зону ремонта.

По проезжей части со снятым асфальтом вовсю прогуливаются пешеходы. Дорожной техники видно не так много, и гуляющие совершенно ее не стесняются. Не останавливают их и выставленные вдоль дороги ограждения.

Перекрытие от Мойки до Садовой продлится до 14 августа включительно, затем ремонт переберется на следующий участок — от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы. Завершить все работы на Невском планируют до 27 августа.