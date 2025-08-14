Работа кипит, народ гуляет. Закрытый Невский превратился в променад

Напомним, с 13 августа для ремонта дорожного покрытия для автомобилей закрыли участок Невского между набережной Мойки и Садовой улицей. Туда вышла техника, рабочие снимают старый асфальт и кладут новый. Вечером среды работы по-прежнему идут, но проспект оказался больше похож на променад, чем на зону ремонта.