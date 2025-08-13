Ричмонд
Ветерану, сидевшему рядом с Путиным и Си Цзиньпином, исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который в 2025 году во время парада Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил столетний юбилей, сообщает ТАСС.

Ветеран живет под Тулой, остается бодрым и ежедневно обливается ледяной водой, рассказала его дочь Людмила Знаменская.

Власти региона поздравили Знаменского, ему вручили букет из 101 розы.

