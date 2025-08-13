Четвертая жена Краско, которая младше его на 60 лет, не приехала на похороны

Четвертая жена народного артиста России Ивана Краско Наталья Шевель, которая на 60 лет моложе актера, не приехала на его похороны.
На момент женитьбы зарплата Краско составляла около 30 тысяч рублей, и у него не было собственной квартиры — он оставил ее бывшей супруге Наталье Вяль и двоим сыновьям. Из-за этого его жена отказалась рожать ему детей. Ее решение стало причиной развода пары, на который она подала спустя три года после заключения брака.
После развода бывшие супруги стали общаться меньше. Шевель продолжала играть в театре, но при этом стала отказываться от участия в шоу, в которых снималась вместе с бывшим мужем.
По данным журналистов, девушка переехала из Санкт-Петербурга в Москву и начала заниматься деятельностью, отдаленной от искусства. При этом она не появилась ни на прощании, ни на похоронах Ивана Краско.
— Ее и не ждали, — передает портал Starhit.ru со ссылкой на источник, близкий к семье актера.
9 августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков сообщил о смерти Ивана Краско. Согласно данным СМИ, причиной кончины артиста стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта.
11 августа СМИ сообщили, что старший внук российского актера Ивана Краско, Ян Александрович-Краско, не смог приехать на его похороны из-за нестабильной ситуации в мире.