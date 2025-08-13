Минздрав оправдался за якобы разрешение отправлять рабочих россиян в дурдом

«Как и в действующей редакции приказа, с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя. Такое направление выдается в случае, если признаки заболевания выявлены при прохождении работником периодического осмотра», — подчеркнули в telegram-канале пресс-службы Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что изменения носят технический характер, а количество людей, которым необходимо проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, наоборот снизится.