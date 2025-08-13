Трех человек задержали в Афганистане по обвинению в колдовстве

Ранее шесть человек, которых обвинили в колдовстве, были убиты в восточноафриканской стране Бурунди. Трагедия произошла 30 июня после обвинений, которые были выдвинуты членами молодежного движения правящей партии, известного как «Имбонеракуре». ООН и правозащитные организации характеризуют данную группу как вооруженное ополчение.