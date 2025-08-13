Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех человек задержали в Афганистане по обвинению в колдовстве

Власти Афганистана арестовали трех человек в северных провинциях Балх и Фарьяб по обвинению в колдовстве. Об этом в среду, 13 августа, сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.

Власти Афганистана арестовали трех человек в северных провинциях Балх и Фарьяб по обвинению в колдовстве. Об этом в среду, 13 августа, сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.

Сотрудники министерства задержали «искусных колдунов», двое из которых были арестованы вместе с оборудованием для магических ритуалов, включая книги по колдовству. Третий человек был арестован во время проведения магических ритуалов.

По данным министерства, арестованные «сеяли раздор среди семей». В ведомстве также отметили, что «борьба с колдовством, обманом людей и идеологическими отклонениями является одним из их приоритетов». После завершения расследования подозреваемые будут переданы судебным органам, говорится в сообщении.

Ранее шесть человек, которых обвинили в колдовстве, были убиты в восточноафриканской стране Бурунди. Трагедия произошла 30 июня после обвинений, которые были выдвинуты членами молодежного движения правящей партии, известного как «Имбонеракуре». ООН и правозащитные организации характеризуют данную группу как вооруженное ополчение.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше