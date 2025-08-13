Трех человек задержали в Афганистане по обвинению в колдовстве

Власти Афганистана арестовали трех человек в северных провинциях Балх и Фарьяб по обвинению в колдовстве. Об этом в среду, 13 августа, сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.
Сотрудники министерства задержали «искусных колдунов», двое из которых были арестованы вместе с оборудованием для магических ритуалов, включая книги по колдовству. Третий человек был арестован во время проведения магических ритуалов.
По данным министерства, арестованные «сеяли раздор среди семей». В ведомстве также отметили, что «борьба с колдовством, обманом людей и идеологическими отклонениями является одним из их приоритетов». После завершения расследования подозреваемые будут переданы судебным органам, говорится в сообщении.
Ранее шесть человек, которых обвинили в колдовстве, были убиты в восточноафриканской стране Бурунди. Трагедия произошла 30 июня после обвинений, которые были выдвинуты членами молодежного движения правящей партии, известного как «Имбонеракуре». ООН и правозащитные организации характеризуют данную группу как вооруженное ополчение.