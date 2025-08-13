Магические книги и обряды: за что в Афганистане арестовали троих человек

Афганские власти задержали троих подозреваемых в занятиях колдовством, сообщает агентство Pajhwok, ссылаясь на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. Уточняется, что по подобному делу было арестовано трое человек — за участие в магических обрядах, а также за использование магических книг.