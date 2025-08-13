Магические книги и обряды: за что в Афганистане арестовали троих человек

Афганские власти задержали троих подозреваемых в занятиях колдовством, сообщает агентство Pajhwok, ссылаясь на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. Уточняется, что по подобному делу было арестовано трое человек — за участие в магических обрядах, а также за использование магических книг.
«В первом случае два искусных и преуспевших в одурачивании людей колдуна были арестованы мохтасибами в сотрудничестве с силами безопасности вместе с оборудованием, используемым для совершения магических ритуалов, включая специальные книги для колдовства», — следует из текста заявления.
Министерство сообщило, что в другом инциденте в провинции Фарьяб задержали мужчину по имени Саид Абдул Кабир — он проводил магические обряды.
