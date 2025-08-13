Ричмонд
Власти Казахстана обязали TikTok предоставлять данные о доходах физлиц

Мера направлена на повышение прозрачности и контроль за налоговыми обязательствами граждан.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер и министр экономики Казахстана Серик Жумангарин заявил, что такие крупные социальные платформы, как YouTube и TikTok, будут обязаны передавать властям страны информацию о доходах физических лиц. Эта мера направлена на повышение прозрачности и контроль за налоговыми обязательствами граждан, пишет РБК.

По его словам, компании будут предоставлять данные о тех пользователях, которые получают доходы с помощью этих платформ. Эти сведения понадобятся для проведения сверки налоговых деклараций и выявления возможных несоответствий. Важно отметить, что граждане самостоятельно обязаны подавать свои налоговые декларации.

Если физические лица не предоставят запрошенную информацию о своих доходах, им будет отправлено соответствующее уведомление. Такой подход позволит государству более эффективно контролировать налоговые поступления и бороться с уклонением от уплаты налогов.

Ранее правительство Австралии решило запретить доступ к видеохостингу YouTube подросткам младше 16 лет. Запрет также коснется соцсетей Facebook*, Instagram*, а также TikTok и Snapchat.

*Запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.