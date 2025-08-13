Аэропорт Волгограда столкнулся с ограничениями в работе

Ранее аналогичные временные ограничения вводились в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников, а в Северной Осетии применялся оперативный план «Ковер» для обеспечения безопасности. Решение по аэропорту Волгограда также связано с усилением мер по защите пассажиров и экипажей.