В Крыму из-за отключения интернета увеличили пакеты SMS

«Миранда» — оператор связи, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи в республике Крым и Севастополе, мобильные сети ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом «МирТелеком». Покрытие мобильной связью в Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе охватывает 95% населения, в ДНР — 90%, в ЛНР — 85%.