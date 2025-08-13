В Крыму из-за отключения интернета увеличили пакеты SMS

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Пакеты SMS для всех тарифных планов оператора связи Крыма «Миранда» из-за возможного отключения мобильного интернета на полуострове увеличены в пять раз, а по тарифам «Вся Россия» вводится скидка на абонплату в 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи.
Отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму в целях безопасности населения, сообщо ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать.
«В качестве компенсации за возможные неудобства мы предоставим скидку 25% на абонентскую плату по тарифам “Вся Россия”. Мы увеличим пакет SMS в пять раз, чтобы вы могли общаться с помощью SMS почти как в мессенджерах» , — сообщили в компании.
Внутри сети действует безлимит на звонки и SMS, напомнили в пресс-службе.
В «Миранде» отметили, что постоянно анализируют нагрузки и проводят работы по расширению каналов голосовой связи в целях улучшения качества в периоды отключения мобильного интернета.
«Миранда» — оператор связи, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи в республике Крым и Севастополе, мобильные сети ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом «МирТелеком». Покрытие мобильной связью в Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе охватывает 95% населения, в ДНР — 90%, в ЛНР — 85%.