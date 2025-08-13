«Иностранец в тусовке»: российский актёр рассказал о встрече с Трампом в России

Актер Владимир Пермяков, прославившийся благодаря образу Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, поделился воспоминаниями о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание aif.ru.
«Он казался обычным посетителем, иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал», — рассказал Пермяков.
Актер вспомнил, что познакомился с президентом США еще в декабре 1996 года, когда тот приезжал в Москву с делегацией от табачной компании. В то время Трамп обсуждал планы по строительству в столице небоскреба «Трамп-тауэр». По словам Пермякова, у него осталось фото с той встречи: на снимке Трамп изображен с бокалом в руке, а сам актер стоит на заднем плане с бутылкой.
