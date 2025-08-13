«Иностранец в тусовке»: российский актёр рассказал о встрече с Трампом в России

Актер вспомнил, что познакомился с президентом США еще в декабре 1996 года, когда тот приезжал в Москву с делегацией от табачной компании. В то время Трамп обсуждал планы по строительству в столице небоскреба «Трамп-тауэр». По словам Пермякова, у него осталось фото с той встречи: на снимке Трамп изображен с бокалом в руке, а сам актер стоит на заднем плане с бутылкой.