«Иностранец в тусовке»: российский актёр рассказал о встрече с Трампом в России

Актёр Пермяков рассказал, как встретил Трампа в Москве во время ужина.

Источник: Комсомольская правда

Актер Владимир Пермяков, прославившийся благодаря образу Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, поделился воспоминаниями о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание aif.ru.

«Он казался обычным посетителем, иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал», — рассказал Пермяков.

Актер вспомнил, что познакомился с президентом США еще в декабре 1996 года, когда тот приезжал в Москву с делегацией от табачной компании. В то время Трамп обсуждал планы по строительству в столице небоскреба «Трамп-тауэр». По словам Пермякова, у него осталось фото с той встречи: на снимке Трамп изображен с бокалом в руке, а сам актер стоит на заднем плане с бутылкой.

Ранее актер Олег Тактаров рассказал о своих наследниках на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

