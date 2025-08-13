Учёные засняли крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде

Научный сотрудник Астрономического центра ФИАН Сергей Дроздов сообщил, что запечатлеть такое явление в Антарктиде — большая редкость, учитывая малонаселённость региона. Он добавил, что фрагменты метеорита, вероятно, достигли поверхности, и их можно будет найти.
«Ежедневно на Землю падает множество метеоритов, однако чаще всего это происходит в малонаселённых районах: надводными пространствами, обширными лесами, пустынями, тундрами или горами», — отметил специалист.
А в небе над Иркутской областью недавно зафиксировали яркий астероид. По мнению экспертов, небесное тело было довольно скромных размеров, всего около 10 сантиметров в диаметре, и сгорело в атмосфере на высоте примерно 20−30 километров.