Учёные засняли крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде

Российские полярники на станции «Восток» зафиксировали пролёт крупного метеорита над Антарктидой. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, яркий болид появился в небе в среду около 16:00 по местному времени, оставив после себя белый след, который был виден более 30 минут.