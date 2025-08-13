Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные засняли крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде

Российские полярники на станции «Восток» зафиксировали пролёт крупного метеорита над Антарктидой. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, яркий болид появился в небе в среду около 16:00 по местному времени, оставив после себя белый след, который был виден более 30 минут.

Научный сотрудник Астрономического центра ФИАН Сергей Дроздов сообщил, что запечатлеть такое явление в Антарктиде — большая редкость, учитывая малонаселённость региона. Он добавил, что фрагменты метеорита, вероятно, достигли поверхности, и их можно будет найти.

«Ежедневно на Землю падает множество метеоритов, однако чаще всего это происходит в малонаселённых районах: надводными пространствами, обширными лесами, пустынями, тундрами или горами», — отметил специалист.

А в небе над Иркутской областью недавно зафиксировали яркий астероид. По мнению экспертов, небесное тело было довольно скромных размеров, всего около 10 сантиметров в диаметре, и сгорело в атмосфере на высоте примерно 20−30 километров.