В России работники начали страдать от синдрома «злорадного выгорания»

Этот феномен пришел из западной корпоративной культуры, где демонстрация переработок и усталости стала своего рода признаком преданности работе примерно 15 лет назад. В США и Европе в 2010-х годах получила распространение «культура суеты», когда сотрудники подчеркивают свою занятость и нагрузку, чтобы выделиться в коллективе.