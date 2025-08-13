Ричмонд
В России работники начали страдать от синдрома «злорадного выгорания»

В российских компаниях все чаще фиксируют случаи так называемого «злорадного выгорания» — когда сотрудники используют усталость и жалобы на переутомление для получения финансовых бонусов или повышения зарплаты, сообщает РБК.

Этот феномен пришел из западной корпоративной культуры, где демонстрация переработок и усталости стала своего рода признаком преданности работе примерно 15 лет назад. В США и Европе в 2010-х годах получила распространение «культура суеты», когда сотрудники подчеркивают свою занятость и нагрузку, чтобы выделиться в коллективе.

Российская практика схожа с японским понятием «кароши» — смертью от переутомления, но у нас усталость зачастую становится инструментом манипуляции, а не реальным симптомом истощения.

По словам бизнес-психолога и психотерапевта Галины Цех, причина такого поведения кроется в глубинных психологических механизмах. Она отмечает, что люди могут ошибочно убеждать себя в усталости, особенно под воздействием негативных новостей и информационного шума.

«Человек думает, что перегружен и утомлен, хотя фактически выполняет лишь часть своих обязанностей», — поясняет эксперт.

Кроме того, жалобы на выгорание нередко не являются сознательной манипуляцией: сотрудник искренне верит в свою усталость, испытывает внутренний конфликт и стремится к быстрому вознаграждению, что затрудняет долгосрочное выполнение рутинных задач.

Использование жалоб на переутомление для достижения карьерных целей может дать кратковременный эффект, однако в перспективе такая стратегия часто приводит к утрате доверия со стороны руководства и коллег.

Цех также указывает на дефицит коммуникативных навыков и страх открытого диалога как причины выбора подобной тактики. Вместо конструктивных переговоров люди предпочитают обсуждать проблемы в кулуарах или коллективе, что не способствует решению конфликтов.

Психолог подчеркивает, что эмоциональные реакции сотрудников часто отражают внутренние проблемы и мешают конструктивному взаимодействию с руководством, усугубляя риск настоящего выгорания.

Эксперт советует работодателям учиться отличать искреннее профессиональное выгорание от манипулятивных жалоб и реагировать только на обоснованные сигналы для сохранения здоровой атмосферы в коллективе.

Ранее психолог Анна Камаллая Хефорс рассказала о том, как работа над собой может спасти семью и уберечь от эмоционального выгорания.