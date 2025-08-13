Гособвинение запросило для блогера Ильи Варламова восемь лет колонии и штраф

Гособвинение запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для блогера Ильи Варламова. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В мае 2024-го на него составили протокол о дискредитации армии, а в ноябре — возбудили уголовное дело за нарушение правил иноагентской маркировки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».