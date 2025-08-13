В Чехии рассказали, сколько снярядов в 2025 году получила Украина

В текущем году Украина уже получила миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, приобретённых на средства западных стран у третьих государств в рамках чешской инициативы. Об этом сообщает агентство СTK со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы.
Чешский премьер озвучил данные о поставках боеприпасов после видеосовещания с лидерами стран так называемой «коалиции желающих».
«Могу объявить, что мы на сегодняшний день благодаря чешской инициативе поставили в текущем году на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов», — пояснил чешский премьер.
Согласно данным агентства, в 2024 году благодаря чешской инициативе Украина уже получила 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Ранее чешские СМИ сообщали, что до конца года Киеву планируется передать в общей сложности 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.
Накануне чешский МИД напомнил Киеву, что его поддержка не безгранична.