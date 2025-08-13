В Чехии рассказали, сколько снярядов в 2025 году получила Украина

В текущем году Украина уже получила миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов, приобретённых на средства западных стран у третьих государств в рамках чешской инициативы. Об этом сообщает агентство СTK со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы.