Медовый спас 2025! Много красочных картинок и ярких открыток к празднику 14 августа

Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, считается первым из трёх Спасов и знаменует время, когда мёд в ульях созревает и готов к освящению. Этот праздник, скорее народный, чем церковный, открывает цикл Спасов и совпадает с началом Успенского поста.