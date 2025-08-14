Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медовый спас 2025! Много красочных картинок и ярких открыток к празднику 14 августа

Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, считается первым из трёх Спасов и знаменует время, когда мёд в ульях созревает и готов к освящению.

Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, считается первым из трёх Спасов и знаменует время, когда мёд в ульях созревает и готов к освящению. Этот праздник, скорее народный, чем церковный, открывает цикл Спасов и совпадает с началом Успенского поста.

Согласно традициям, в этот период в древности люди начинали заготавливать мёд, яблоки и орехи на зиму, чтобы «спастись» от холодов. «МК в Новосибирске» предлагает поздравить близких с Медовым Спасом, используя яркие открытки и картинки, подготовленные редакцией.