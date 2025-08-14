В Новосибирске отмечают Медовый Спас: начало Успенского поста и освящение мёда

В этот день в храмах Новосибирска освящают мёд нового урожая, воду и цветы — васильки, бархатцы, мак. После богослужений принято купаться в реках и озёрах, поить и омывать скот, печь блины, пироги и печенье с маком, а также помогать одиноким и нуждающимся. Пасечники к этому времени завершают заготовку мёда, а земледельцы начинают жатву.