В Новосибирске отмечают Медовый Спас: начало Успенского поста и освящение мёда

14 августа православные верующие празднуют Медовый Спас — первый из трёх августовских Спасов, посвящённых Иисусу Христу. В этот день в храмах освящают мёд, воду и цветы, а также начинается Успенский пост.
Сегодня, 14 августа, православные новосибирцы вместе с верующими по всей России отмечают Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня — праздник, более известный в народе как Медовый, Первый, Маковый или Мокрый Спас.
История праздника восходит к древней традиции крестного хода в Константинополе: частицу Креста Господня проносили по улицам города, освящая их и защищая жителей от болезней, нередко возникавших в августе.
В этот день в храмах Новосибирска освящают мёд нового урожая, воду и цветы — васильки, бархатцы, мак. После богослужений принято купаться в реках и озёрах, поить и омывать скот, печь блины, пироги и печенье с маком, а также помогать одиноким и нуждающимся. Пасечники к этому времени завершают заготовку мёда, а земледельцы начинают жатву.
С праздником начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. В этот период верующие воздерживаются от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы.
Традиции также запрещают в Медовый Спас ссориться, сквернословить, желать зла, есть мёд до освящения, заниматься тяжёлым физическим трудом (кроме сбора мёда), устраивать шумные застолья и купаться в водоёмах после праздника.
В Новосибирске торжества пройдут на площади Пименова, где гостей ждут ярмарки, мастер-классы и народные гуляния.
