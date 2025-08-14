Открытки и поздравления на Медовый спас

Освятить мёд — принести в церковь свежий урожай и получить благословение. Угостить близких — разделить освящённый мёд с родными, друзьями и нуждающимися. Испечь постные угощения — блины, пряники или пироги с маком и мёдом. Собрать травы и мак — они считаются целебными, если собраны в этот день. Искупаться в водоёме — чтобы смыть грехи и болезни (традиция «малого водосвятия»).Помянуть предков — в народе верили, что в этот день души усопших посещают родные места. Начать Успенский пост — с 14 августа соблюдать двухнедельное воздержание до праздника Успения Богородицы.