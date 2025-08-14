Открытки и поздравления на Медовый спас

14 августа 2025 года православные христиане отметят Медовый Спас — первый из трех Спасов, знаменующий начало Успенского поста.
Что делать на Медовый спас? Как отмечать Медовый спас?
Освятить мёд — принести в церковь свежий урожай и получить благословение. Угостить близких — разделить освящённый мёд с родными, друзьями и нуждающимися. Испечь постные угощения — блины, пряники или пироги с маком и мёдом. Собрать травы и мак — они считаются целебными, если собраны в этот день. Искупаться в водоёме — чтобы смыть грехи и болезни (традиция «малого водосвятия»).Помянуть предков — в народе верили, что в этот день души усопших посещают родные места. Начать Успенский пост — с 14 августа соблюдать двухнедельное воздержание до праздника Успения Богородицы.
Главное — встречать праздник с добрым сердцем, щедростью и верой.
Как поздравить с Медовым спасом?
Поздравления с Медовым спасом:
1.
С Медовым Спасом!
Пусть жизнь будет сладкой, как душистый мёд,
Светлой — как августовское солнце,
А в доме царят достаток, мир и благодать!
Да хранит вас Господь в этот праздничный день.
2.
На Спас мёд несём в церковь,
Чтоб Господь благословил,
Чтоб здоровье, радость, веру.
В доме каждый сохранил!
Пусть этот день подарит вам тепло и добро!
3.
Дорогие мои, с Медовым Спасом!
Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как свежий мёд,
такой же светлой — как этот летний день,
и такой же чистой — как святая вода, которую сегодня освящают.
Будьте счастливы!
4.
Говорят, на Медовый Спас даже мухи не кусаются — мёдом объедаются!
Так пусть и у вас сегодня всё будет сладко-сладко:
хорошее настроение, душевный праздник и полные закрома!
С Первым Спасом!
5.
С праздником Происхождения Честных Древ Креста Господня и Медовым Спасом!
Пусть вера ваша будет крепкой, а милость Божья — щедрой, как урожай этого лета.
Храни вас Господь!
Когда начнётся и когда закончится Успенский пост в 2025 году?
Даты Успенского поста в 2025 году: 14−27 августа.
Что можно есть в Успенский пост?
С календарём питания Успенского поста на 2025 год можно ознакомиться по >>> ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
Сколько Спасов в Успенском посте?
Календарь Спасов Успенского поста:
Медовый Спас (14 августа).
Яблочный Спас (19 августа).
Ореховый Спас (29 августа).
