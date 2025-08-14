Ричмонд
Открытки и поздравления на Медовый спас

14 августа 2025 года православные христиане отметят Медовый Спас — первый из трех Спасов, знаменующий начало Успенского поста.

Что делать на Медовый спас? Как отмечать Медовый спас?

Освятить мёд — принести в церковь свежий урожай и получить благословение. Угостить близких — разделить освящённый мёд с родными, друзьями и нуждающимися. Испечь постные угощения — блины, пряники или пироги с маком и мёдом. Собрать травы и мак — они считаются целебными, если собраны в этот день. Искупаться в водоёме — чтобы смыть грехи и болезни (традиция «малого водосвятия»).Помянуть предков — в народе верили, что в этот день души усопших посещают родные места. Начать Успенский пост — с 14 августа соблюдать двухнедельное воздержание до праздника Успения Богородицы.

Главное — встречать праздник с добрым сердцем, щедростью и верой.

Как поздравить с Медовым спасом?

Поздравления с Медовым спасом:

1.

С Медовым Спасом!

Пусть жизнь будет сладкой, как душистый мёд,

Светлой — как августовское солнце,

А в доме царят достаток, мир и благодать!

Да хранит вас Господь в этот праздничный день.

2.

На Спас мёд несём в церковь,

Чтоб Господь благословил,

Чтоб здоровье, радость, веру.

В доме каждый сохранил!

Пусть этот день подарит вам тепло и добро!

3.

Дорогие мои, с Медовым Спасом!

Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как свежий мёд,

такой же светлой — как этот летний день,

и такой же чистой — как святая вода, которую сегодня освящают.

Будьте счастливы!

4.

Говорят, на Медовый Спас даже мухи не кусаются — мёдом объедаются!

Так пусть и у вас сегодня всё будет сладко-сладко:

хорошее настроение, душевный праздник и полные закрома!

С Первым Спасом!

5.

С праздником Происхождения Честных Древ Креста Господня и Медовым Спасом!

Пусть вера ваша будет крепкой, а милость Божья — щедрой, как урожай этого лета.

Храни вас Господь!

Когда начнётся и когда закончится Успенский пост в 2025 году?

Даты Успенского поста в 2025 году: 14−27 августа.

Что можно есть в Успенский пост?

С календарём питания Успенского поста на 2025 год можно ознакомиться по >>> ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Сколько Спасов в Успенском посте?

Календарь Спасов Успенского поста:

Медовый Спас (14 августа).

Яблочный Спас (19 августа).

Ореховый Спас (29 августа).

