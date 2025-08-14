14 августа: какой сегодня праздник

На Медовый Спас также собирали мак, который использовали в выпечке и обрядовых блюдах. Хозяйки пекли медовые пряники, маковые пироги и постные блины, а на стол обязательно ставили квас, сбитень и свежие овощи — ведь с этого дня разрешалось есть плоды земли. Медовый Спас не только открывал Успенский пост, но и напоминал о приближении осени. Люди провожали лето, купались в последний раз в году («на Спас в реке и лошадь купают»), а также освящали воду в источниках, считая её целебной.