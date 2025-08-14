14 августа: какой сегодня праздник

14 августа — это четверг, 226-й день года, до конца года остается 139 дней.
Праздники и памятные даты.
Медовый Спас (Первый Спас) — один из самых любимых в народе летних праздников, знаменующий начало Успенского поста и щедрых даров природы. Он тесно связан с церковным торжеством Происхождения честных древ Животворящего Креста и символизирует переход от лета к осени.
С этого дня начинали освящать мёд нового урожая — пчеловоды несли полные соты в церковь, чтобы получить благословение и поделиться сладким угощением с близкими. Считалось, что освящённый мёд приобретает особую силу — его хранили как лекарство и добавляли в постные блюда.
На Медовый Спас также собирали мак, который использовали в выпечке и обрядовых блюдах. Хозяйки пекли медовые пряники, маковые пироги и постные блины, а на стол обязательно ставили квас, сбитень и свежие овощи — ведь с этого дня разрешалось есть плоды земли. Медовый Спас не только открывал Успенский пост, но и напоминал о приближении осени. Люди провожали лето, купались в последний раз в году («на Спас в реке и лошадь купают»), а также освящали воду в источниках, считая её целебной.
День рождения мессенджера Telegram.Международный день ящерицы.
>>> ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УСПЕНСКОМ ПОСТЕ.
Исторические события.
1040 — Макбет убил короля Шотландии Дункана и стал новым правителем.
1790 — подписание Верельского мира между Россией и Швецией.
1850 — основан Николаевск-на-Амуре.
1945 — император Японии Хирохито объявил о капитуляции.
1992 — начало чековой приватизации в России.
Кто из знаменитостей родился 14 августа?
1866 — Дмитрий Мережковский, русский писатель.
1945 — Стив Мартин, американский актёр-комик.
1958 — Михаил Ширвиндт, телеведущий.
1962 — Алёна Свиридова, певица.
1966 — Холли Берри, голливудская актриса.
1982 — Ирина Медведева, актриса, снявшаяся в сериалах «Кадетство» и «След».
1983 — Мила Кунис, звезда фильмов «Чёрный лебедь» и «Дурнушка».
1998 — Глеб Калюжный, актёр, снявшийся в сериалах «Чёрная весна» и «Содержанки».
У кого именины 14 августа?
Александр, Дмитрий, Леонтий, Фёдор, Тимофей, София, Саломея.