Календарь на 14 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День рождения корриды — Португалия. Первая коррида в Лиссабоне прошла 14 августа 1831 года — но не в классическом виде. Тогда быка не убивали на арене: всадник-кавалейру лишь вонзал в холку копья с лентами, демонстрируя ловкость. Традиция родилась из рыцарских турниров, где дворяне соревновались перед королем. Сегодня праздник начинается с шествия конных пастухов в бархатных камзолах XVII века. На арене Кампу-Пекену тореадоры избегают атак, стоя на коленях. Финал — акробатический трюк: участник корриды бросается на рога быка, чтобы остановить зверя голыми руками. После боя быка успокаивают и отпускают в загон под овации — в Португалии его ждет пожизненный отдых на зеленых лугах.