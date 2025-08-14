Народный календарь. Почему 17 августа нужно прекратить сбор огурцов

Малиновкой же этот день называли потому, что к этому времени поспевала дикая малина и детей отправляли в лес, чтобы они набрали побольше сладких ягод. Сеногнойкой 17 августа тоже прозвали неслучайно, так как в этот день часто случаются дожди, из-за которых сено мокнет и гниет.