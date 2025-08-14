Народный календарь. Почему 17 августа нужно прекратить сбор огурцов

В народном календаре 17 августа прозвали Авдотьей Малиновкой, Огуречницей или Сеногнойкой. В этот день православные чтут память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). В числе девяти тысяч христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в заточении, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство.
В этот день было принято совершать последний сбор огурцов, так как считалось, что после этого они перестают расти. Поэтому крестьяне торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. В эту дату также собирали урожай чеснока и лука.
Малиновкой же этот день называли потому, что к этому времени поспевала дикая малина и детей отправляли в лес, чтобы они набрали побольше сладких ягод. Сеногнойкой 17 августа тоже прозвали неслучайно, так как в этот день часто случаются дожди, из-за которых сено мокнет и гниет.
Приметы погоды:
Какая погода на Евдокию, таким будет и ноябрь.
Если много росы, значит урожай льна будет плохим.
Если в этом году много малины — к хорошему урожаю хлеба.
Именины отмечают: Мартин, Михаил, Ирина, Евдокия, Андрей, Ия, Дарья, Денис, Дмитрий, Константин, Кузьма, Максимилиан.