День выгула черепахи и Праздник воспаленного воображения: что отмечают в России и мире 14 августа

День сведения татуировки создан для тех, кто когда-то сделал наколку, но затем пожалел об этом. Интересно, что этот праздник отмечается практически через месяц после Международного дня татуировки, так как новую наколку можно сводить не ранее, чем через месяц после нанесения. Также 14 августа люди, которые уже свели татуировки, делятся в социальных сетях фотографиями «до» и «после».