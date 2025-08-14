День выгула черепахи и Праздник воспаленного воображения: что отмечают в России и мире 14 августа

14 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День выгула черепахи, Праздник воспаленного воображения и День сведения татуировки.
День выгула черепахи.
В День выгула черепахи владельцы этих животных гуляют с ними по городу или на природе, чтобы «показать» своему питомцу, как выглядит мир. Некоторые даже устраивают пикники с другими черепахам и их хозяевами.
Праздник воспаленного воображения.
В Праздник воспаленного воображения творческие люди презентуют обществу плоды своей деятельности. Музыканты представляют новые песни, художники — новые картины, писатели — новые литературные произведения и так далее. В этот день проходят концерты, выставки и прочие тематические мероприятия.
День сведения татуировки.
День сведения татуировки создан для тех, кто когда-то сделал наколку, но затем пожалел об этом. Интересно, что этот праздник отмечается практически через месяц после Международного дня татуировки, так как новую наколку можно сводить не ранее, чем через месяц после нанесения. Также 14 августа люди, которые уже свели татуировки, делятся в социальных сетях фотографиями «до» и «после».