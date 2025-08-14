На ВДНХ открывается гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Мероприятие развернется на ВДНХ от площади Дружбы народов до фонтана Каменный цветок, сообщается на сайте выставочного центра. На площадке будет представлено более 300 производителей из разных регионов России — от Кольского полуострова до Кавказа, от Балтики до Дальнего Востока. Они представят свыше 5 тыс. наименований региональных продуктов питания: таймырский сиг, луховицкий кларий, башкирский баурсак, сургутский живой шоколад, рязанский калинник и многое другое. На фестивале также будет работать ресторанный дворик, где посетители смогут попробовать национальные блюда регионов России — от бурятских бууз и дагестанского кебаба до дальневосточной ухи с крабом.