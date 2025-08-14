Живые массивы: «Звери» в «Лужниках» и новый фильм с Марком Эйдельштейном

Документальный проект режиссера Вадима Ватагина об одной из самых мощных бизнес-империй на территории новой России — Черкизовском рынке, который на протяжении долгих лет был не просто местом, где можно купить практически всё, что может пригодиться, а своего рода городом в городе, который жил по своим законам и где существовала особая иерархия. О том, как он функционировал и почему был уничтожен, расскажут непосредственные очевидцы событий тех лет и звезды шоу-бизнеса.