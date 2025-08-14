Живые массивы: «Звери» в «Лужниках» и новый фильм с Марком Эйдельштейном

Кино.
«Надо снимать фильмы о любви», 18+
Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Хаски, Полина Макналти.
Притча Романа Михайлова, премьера которой состоялась в 2024 году на Московском международном кинофестивале, выходит в широкий прокат. Фильм получил высокие оценки критиков и две награды ММКФ — приз Федерации киноклубов в конкурсе «Русские премьеры» и приз жюри NETPAC («За отражение нежности в водах реки Ганг»). Действие разворачивается в индийском городе Варанаси. Там команда из России работает над артхаусным фильмом, но съемки оказываются под угрозой, когда актер Марк влюбляется в местную русскую Свету.
С 14 августа в прокате.
«Дыши», 18+
Режиссер: Анна Кузнецова. В ролях: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Константин Денисов.
Напряженная драма с Мариной Александровой в роли вип-акушера — абсолютный фаворит фестиваля «Пилот», который прошел в июне в Иваново. Проект победил в номинациях «Лучший сценарий пилота сериала» и «Лучший пилот сериала» и стал одним из самых обсуждаемых среди участников смотра. Лера — звездный акушер и сторонница естественных родов. Ее клиенткой становится Даша — молодая любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Из-за осложнений ребенок появляется на свет в очень тяжелом состоянии, и прежняя жизнь врача рушится.
Премьера 15 августа в Okko.
«Черкизон. Ад и рай новой России», 18+
Режиссер: Вадим Ватагин. В ролях: Лада Дэнс, Иосиф Пригожин, Маша Распутина.
Документальный проект режиссера Вадима Ватагина об одной из самых мощных бизнес-империй на территории новой России — Черкизовском рынке, который на протяжении долгих лет был не просто местом, где можно купить практически всё, что может пригодиться, а своего рода городом в городе, который жил по своим законам и где существовала особая иерархия. О том, как он функционировал и почему был уничтожен, расскажут непосредственные очевидцы событий тех лет и звезды шоу-бизнеса.
C 19 августа на Okko.
Театр.
«Баядерка», 12+
Хореография Мариуса Петипа. В ролях: Наталья Одинокова, Александр Петриченко.
«Баядерка» — один из самых популярных балетов в мире, где сочетаются сложная хореография, драматичная история и экзотический колорит. Древнеиндийская легенда о несчастной любви прекрасной танцовщицы Никии и бесстрашного знатного воина Солора, которую знаменитый француз Мариус Петипа поставил больше ста лет назад на сцене петербургского Большого театра, оживает на сцене РАМТ на фоне ярких декораций под аккомпанемент живого оркестра.
16 августа, 19:00, РАМТ.
Концерты, фестивали и выставки.
Новые выставки в Cube.Moscow, 16+
В арт-пространстве Cube.Moscow смена экспозиций и сразу девять новых проектов. Postrigay Gallery открывает групповую выставку «Зачем мне быть большим», посвященную советской книжной иллюстрации. В экспозиции — работы Ильи Кабакова, Евгения Чарушина, Владимира Лебедева, Татьяны Мавриной и других. Новый проект Syntax Gallery — персональная выставка Саши Пучковой, где кости становятся носителями личной и коллективной памяти, следом исторического и индивидуального бытия. В лектории Cube.Moscow онлайн-мастерская Radio Paint представит трехчастный pop-up-проект aha, you hear that radio too* под кураторством Оли Махно. Также в большом зале арт-пространства продолжается выставка «Объект желания», посвященная феномену коллекционирования искусства.
С 12 августа по 14 сентября, Cube.Moscow.
«Звери», 6+
Культовая рок-группа «Звери», созданная Романом Билыком в 2000 году, отметит 25-летие стадионным концертом в «Лужниках». Со сцены прозвучат нестареющие хиты, любимые несколькими поколениями слушателей, — «Всё, что касается», Районы-кварталы«, “Напитки покрепче”, а также знаковые синглы из последних релизов.
16 августа, БСА «Лужники».
«Вельвет Фест», 0+
Музыкальный фестиваль «Вельвет Фест» объединит мастер-классы, спортивные и VR-активности и большую музыкальную программу. В лайнапе первого дня — Владимир Пресняков, группа «Винтаж», Мари Краймбрери. А в воскресенье на площадке пройдет трибьют-концерт UMA2RMAN, чьи треки прозвучат в исполнении Жени Трофимова и «Комнаты культуры», Гоши Куценко и других.
16−17 августа, сад «Эрмитаж».
Random Fest, 16+
Фестиваль пройдет в третий раз и объединит на своей площадке под открытым небом поклонников современного хип-хопа. В лайнапе представители новой школы: OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna, Baby Cute.
16 августа, «МТС Live Лето» в «Лужниках».
Summer Sound, 16+
Музыкальный марафон, стартовавший на территории дизайн-завода «Флакон» в Москве 17 июля, завершается. На протяжении месяца там выступали молодые исполнители и ветераны сцены — от «Бонда с кнопкой», взорвавшего этим летом чарты ностальгическим треком «Кухни», до Лолиты и Евы Польны. Впереди еще четыре концерта. С 14 по 17 августа на площадке пройдут концерты Zoloto, Ramil«, Feduk, и группы “Три дня дождя”.
До 17 августа, дизайн-завод «Флакон».
«День истории Царицыно», 0+
В музее-заповеднике пройдет традиционный исторический фестиваль, который в этом году приурочен к 250-летию со дня основания императорской усадьбы в Царицыно, а также к закрытию юбилейной выставки «1775. Триумф Екатерины II». В рамках программы дворцовая часть парка превратится в театр под открытым небом, где сцены из придворной жизни XVIII века будут разворачиваться перед гостями в течение всего дня. Публика встретится со свитой императрицы, примет участие в бальных танцах, увидит конный выезд.
17 августа, музей-заповедник «Царицыно».