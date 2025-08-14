«Я полюбила балет благодаря Чайковскому и Прокофьеву»

Буквально только что я вернулась из Санкт-Петербурга, где впервые побывала летом. И это было удивительно! В частности — «синий час». Он оказался гораздо дольше, чем я себе представляла. И, скорее всего, я бы это отразила в новом романе. Недавно я шла по улице, была полная луна, и вдруг в кромешно черном небе взвилась стая чаек. Скорее всего, если бы на момент написания книги я испытала нечто подобное, то обязательно добавила бы и эту деталь в повествование. Конечно, я не могла представить, что мое представление об этом городе так совпадет с реальностью: я иду по Санкт-Петербургу и вижу то, что написала! Это очень сюрреалистично. В какой-то мере Санкт-Петербург и Россия в целом всегда были частью моего писательского пейзажа.