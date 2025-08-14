«Я полюбила балет благодаря Чайковскому и Прокофьеву»

Родилась в Корее, училась в США, а живет в Лондоне, пишет книги на английском, но страстно любит русскую литературу. Писательница Чухе Ким, ставшая лауреатом премии «Ясная Поляна» в 2024 году, приехала в Москву, чтобы презентовать свой новый роман — «Город ночных птиц». Почему решила использовать в качестве референса своих персонажей Плисецкую и Уланову, о невинности русских и их искреннем переживании о том, что значит быть человеком, а также о планах на «Мастера и Маргариту» она рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Санкт-Петербург и Россия всегда были частью моего писательского пейзажа».
— Действие вашего нового романа «Город ночных птиц», который выйдет в конце осени, происходит в России. Более того, он посвящен русскому балету. Почему вы выбрали именно эту тему?
— Я с девяти лет сама занималась балетом, продолжала танцевать во время учебы в университете и теперь вернулась к нему как взрослый человек. Для меня это страсть всей жизни. Во многом я полюбила этот вид искусства благодаря русским композиторам Петру Чайковскому и Сергею Прокофьеву. Также школа Вагановой, как отдельное направление балета, очень глубоко откликается в моей душе.
— Знакомы ли вы с творчеством наших великих балерин Майи Плисецкой и Галины Улановой?
— Да, конечно! Это легендарные артистки, которые получили признание не только в России, но и во всём мире. И они есть в романе. Но не как отдельные персонажи, а в качестве референса.
— Что символизирует образ ночных птиц в названии книги?
— На самом деле ночные птицы — это отсылка к конкретному эпизоду в истории. Один из персонажей по имени Дмитрий — танцовщик Большого театра. Покидая Москву, он произносит фразу: «Прощай, город ночных птиц и мечтателей». Это отсылка к Борису Пастернаку. Я, конечно, читала его на английском. Там фраза звучала так: «Для ночных птиц и мечтателей нет ничего более ценного, чем Москва» («Мечтателю и полуночнику Москва милей всего на свете». — «Известия»). Птицы создают общую атмосферу моего романа. В течение всего произведения мы встречаемся с какими-то пернатыми созданиями. То есть это общий лейтмотив.
Если моя предыдущая работа «Звери малой земли» — это всё же пасторальный роман, то «Город ночных птиц» — городской. Мне кажется, такое название просто очень хорошо подходит. А город здесь на самом деле подразумевает три географические точки: Москву, Санкт-Петербург и Париж.
— При этом, когда вы писали «Город ночных птиц», то еще не бывали в России. Что бы вы изменили в тексте, если бы сначала посетили Москву?
— Да, так и есть. Произошла очень необычная ситуация. Как правило, я описываю места, в которых бывала. А с Москвой получилось наоборот: я закончила роман в 2023 году, а уже потом посетила город. Изменила бы я что-то? Конечно. Потому что это были совершенно другие впечатления.
Буквально только что я вернулась из Санкт-Петербурга, где впервые побывала летом. И это было удивительно! В частности — «синий час». Он оказался гораздо дольше, чем я себе представляла. И, скорее всего, я бы это отразила в новом романе. Недавно я шла по улице, была полная луна, и вдруг в кромешно черном небе взвилась стая чаек. Скорее всего, если бы на момент написания книги я испытала нечто подобное, то обязательно добавила бы и эту деталь в повествование. Конечно, я не могла представить, что мое представление об этом городе так совпадет с реальностью: я иду по Санкт-Петербургу и вижу то, что написала! Это очень сюрреалистично. В какой-то мере Санкт-Петербург и Россия в целом всегда были частью моего писательского пейзажа.
— А какие места в России вы видели? Что вам понравилось?
— Мне всё понравилось! Понимаю, может прозвучать, будто я кривлю душой, но это так и есть. Я просто хожу по городу, дышу и чувствую, что это воздух свободы. Даже когда я нахожусь в России не как писатель, а как ничего не значащая иностранка, то вижу тепло, с которым ко мне относятся русские.
Мне нравятся очень многие конкретные места: Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, поместье в Ясной Поляне. Наверное, самое главное для меня — что они полны истории, а жизни им придают люди. В целом русские, на мой взгляд, очень утонченные, образованные и хорошо ориентированные в культуре и истории своей страны люди.
«Я вижу в русских готовность переживать о том, что значит быть человеком».
— Говоря о литературе, вы упомянули Пастернака. А с какого автора началось ваше знакомство с русской классикой?
— Первый русский писатель, которого я помню, это Александр Пушкин и его «Пиковая дама». Для меня, как для молодой корейской читательницы, было очень интересно и завораживающе, как вы друг друга называете. Эти сокращения и уменьшительно-ласкательные обращения с отчеством звучат необычно, но при этом благородно и уважительно.
— А находите ли вы общие черты у персонажей романов наших классиков с реальными русскими людьми?
— Нельзя сказать, что это какие-то конкретные вещи, скорее — общие ощущения. То есть я не могу сказать, что вижу Левина сегодня (Константин Левин — один из центральных персонажей романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». — «Известия»). Но русские люди очень искренни в вопросах, касающихся смысла жизни.
Важно напомнить, что я представитель английского мира. И, может, вы сами не чувствуете в себе той глубины. Часто говорят, что русские жесткие и грубые, но я исхожу из собственного опыта и, сравнивая с англоговорящим миром, могу вас уверить: это совсем не так! Я вижу в русских много невинности, искренней готовности переживать о том, что значит быть человеком. Эту невинность я редко нахожу в других частях мира. Поэтому такие персонажи, как Левин, Юродивый, братья Карамазовы, в частности Алеша, — это как раз то, что я сейчас наблюдаю в России.
— Творчество какого русского писателя произвело на вас наибольшее влияние?
— Может, это прозвучит немного наивно, но самое большое влияние на меня произвел Лев Толстой. Я читала Чехова, Гоголя, Тургенева, других авторов, но каждый раз возвращаюсь к Толстому. Какими бы темными красками он не описывал действительность, какими бы жуткими не казались его персонажи и их проблемы, всегда есть ощущение надежды на лучшее. Я чувствую связь с ним. В его душе я вижу отражение моей собственной.
«Я пробовала учить русский, но быстро поняла, что идея обречена».
— Говорят, чтобы познать автора по-настоящему, нужно читать его на языке оригинала. Вы думали выучить русский?
— Да, я пробовала сама учить русский язык, но быстро поняла, что эта идея обречена на провал! Однако я думаю, что все читатели, которые откроют мои произведения на других языках, кроме английского, поймут замысел. Поэтому я надеюсь, что мое общение с русскими писателями через английский перевод тоже дает мне представление о сути того, что они хотели донести.
— А что страшнее: выпускать дебютный роман или следующий, если, как в вашем случае, первый стал бестселлером?
— Первый — гораздо сложнее, но в карьере писателя всегда есть перепады, спуски и пики. Я уже свыклась с этой мыслью. Проблема заключается в том, что если писатель не старается себя превзойти с каждой следующей книгой, то он не остается на том же уровне, а всё время просаживается. Это видно в издательском мире. Очень многие авторы опубликовали первое произведение, но не могут написать второе, третье.
Но я перестала бояться провалов, когда поняла для себя одну вещь. Я пишу, чтобы привносить в мир что-то хорошее. Я искренне верю, что если моя миссия на этой земле заключается не в том, чтобы стать самой популярной и издаваемой питательней в мире, а в том, чтобы нести добро, то Бог и некие небесные силы мне в этом помогут. Я стараюсь отдавать максимум своим произведениям. И после того, как закончу, приходится мириться с тем, что сделала всё от себя зависящее.
— Над чем вы сейчас работаете и где в этот раз будет происходить действие?
— Сейчас я работаю над третьим романом под названием «Божественная комедия». Он будет опубликован в США и Великобритании в 2028 году. И это во многом автобиографичная история.
— Я знаю, что вас вдохновляет еще один русский роман — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
— Верно. Как вы понимаете по названию моей будущей работы, фактически это религиозное произведение о вопросе веры. Здесь есть общая сюрреалистическая сюжетная канва — она посвящена мытарствам ангела, который пытается спасать людей в разных точках земного шара. И я хочу сделать нечто похожее на композицию Булгакова.
В «Мастере и Маргарите» реализм сочетается с мистикой, причем в удивительно юмористическом ключе. Он потрясающе это обыгрывает, вставляя персонажа фактически из ада в московскую действительность. И мы видим, что происходит после этого. Мне бы хотелось произвести такой же эффект! «Мастер и Маргарита» — это произведение глубокое и при этом очень смешное. Я хотела бы, чтобы роман, над которым я сейчас работаю, тоже был глубокомысленным, но занятным.
Справка «Известий».
Чухе Ким — корейская писательница, автор бестселлера «Звери малой земли», за который в 2024 году получила премию «Ясной Поляны» в номинации «Иностранная литература». Осенью 2025 года издательство Inspiria выпускает новый роман Чухе «Город ночных птиц».
