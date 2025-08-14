В Москве пройдет фестиваль «День Индии»

«С 14 по 17 августа 2025 года [с 10:00 до 22:00] Южный ландшафтный парк “Остров мечты” станет центром притяжения для всех, кто любит индийскую культуру, искусство и традиции. Здесь пройдет 10-й юбилейный фестиваль “День Индии”. Юбилейное мероприятие обещает стать самым масштабным за всю историю фестиваля, объединив более 25 тематических зон и сотни мероприятий, рассчитанных на посетителей всех возрастов», — говорится в сообщении.