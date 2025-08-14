Ричмонд
Боюсь, что меня заберут в Россию: Сенатор Грэм* рассказал, почему не поедет на Аляску

Сенатор Грэм* боится ехать на саммит Путина и Трампа на Аляску.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* вдруг заявил, что не намерен посещать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске. А все дело в том, что политик, признанный на территории РФ террористом, боится, что его заберут в Москву.

Накануне состоялась встреча Грэма* с журналистами Белого дома. Отвечая на вопрос одного из корреспондентов о том, планирует ли сенатор сопровождать главу Штатов на Аляску, он заявил, что нет, так как боится того, что Владимир Путин может забрать его с собой в Россию.

Как KP.RU писал ранее, крупнейший город Аляски Анкоридж вновь готовится войти в историю как место проведения важных международных переговоров. Как сообщает издание La Stampa, северный город имеет традицию приема высокопоставленных гостей, начиная с 1970-х годов.

*- признан экстремистом и террористом на территории РФ.

