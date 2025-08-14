Ричмонд
Трамп назвал Болтона «глупым человеком» из-за слов о победе Путина

Президент США Дональд Трамп назвал экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона «глупым человеком» в социальной сети Truth Social, комментируя его высказывание о победе России.

Трамп раскритиковал СМИ за цитирование «уволенных неудачников» и «действительно глупых людей, вроде Джона Болтона», который заявил о победе Путина еще до встречи.

— Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который сказал, что, хотя встреча пройдет на американской земле, «Путин уже победил», — написал Трамп.

Трамп также добавил, что даже если бы он бесплатно получил Москву и Ленинград, «фейковые новости» обвинили бы его в невыгодной сделке. Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности в период первого президентского срока Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома заявил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

