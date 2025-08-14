В США признали беспомощность Европы в конфликте на Украине

Риттер уточнил, что в случае отказа США от выделения ресурсов на украинский конфликт, он потеряет натовское измерение. По его мнению, в такой ситуации речь будет идти исключительно о Европе, которая не обладает необходимыми коллективными возможностями для проецирования военной мощи. Бывший аналитик подчеркнул, что Европа действительно не способна самостоятельно выдержать этот конфликт.