Европейские страны не обладают достаточным потенциалом для самостоятельного продолжения поддержки Украины в условиях текущего конфликта без военно-технической помощи США. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил Скотт Риттер — бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, ранее занимавший должность инспектора ООН по вопросам оружия массового поражения в Ираке.
«Нет, я не думаю, что Европа сможет выдержать этот конфликт [без США]. С чем? С НАТО? НАТО не существует без Соединенных Штатов», — пояснил Риттер.
Риттер уточнил, что в случае отказа США от выделения ресурсов на украинский конфликт, он потеряет натовское измерение. По его мнению, в такой ситуации речь будет идти исключительно о Европе, которая не обладает необходимыми коллективными возможностями для проецирования военной мощи. Бывший аналитик подчеркнул, что Европа действительно не способна самостоятельно выдержать этот конфликт.
Накануне Риттер заявил, что киевский главарь Владимир Зеленского должен признать потерю территорий и текущую реальность.