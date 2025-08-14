Сидевший на параде рядом с Путиным и Си Цзиньпином ветеран дожил до 100 лет

«Папа счастливый, даже такую фразу сказал: “Пошел на рекорд”. Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — рассказала ТАСС Людмила Знаменская. Она уточнила, что он живет под Тулой и до сих пор с теплотой вспоминает встречу с главой государства на параде Победы. По ее словам, Владимир Путин был открыт для общения с ветеранами, лично здоровался с ними и поддерживал дружескую атмосферу.