В Новосибирске продают серебряную медаль Олимпиады 1936 года за 50 тысяч рублей

На «Авито» появилось объявление о продаже подлинной олимпийской награды, завоёванной почти 90 лет назад в Берлине.
В Новосибирске выставили на продажу серебряную медаль Олимпийских игр 1936 года. Продавец утверждает, что награда подлинная и оценивает её в 50 тысяч рублей.
Берлинская Олимпиада стала последней перед началом Второй мировой войны. Медали того времени представляют ценность не только для коллекционеров, но и для историков спорта. На награде олимпийские кольца и надписи на немецком языке.
Объявление о продаже разместили 20 июля, и к настоящему моменту его просмотрели 64 раза.