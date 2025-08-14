Польские власти рассматривают вопрос о прекращении программы поддержки украинских беженцев «800+». Соответствующее заявление сделал президент Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat.
«Конечно, я открыт для любых обсуждений пособий “800+” как для украинцев, так и для тех, кто не обязательно нуждается в них. Польская демографическая политика должна реализовываться планомерно и логично», — пояснил глава государства.
Кроме этого, польский лидер заявил о возможном прекращении выплат беженцам из Украины.
Также местное правительство изучает возможность отмены подоходного налога для многодетных родителей.
Накануне заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что поражение киевского режима станет проблемой для Польши на несколько лет. Без использования особых отношений с США, как их называет Навроцкий, и в случае капитуляции Украины Польша столкнется с серьезными трудностями.