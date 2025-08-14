Кому положена индексация зарплаты осенью 2025 года: список профессий

Некоторые регионы и работодатели переносят индексации на более ранний срок или назначают летние надбавки: так, в Кабардино‑Балкарии с 1 августа работники бюджетной сферы получат +10% к окладам, тогда как в большинстве субъектов страны эта процедура традиционно стартует лишь с октября. Председатель Правительства КБР Алий Мусуков на заседании заксобрания подчеркнул, что на досрочное повышение в региональном бюджете заложены все необходимые средства и оно будет проведено без задержек.