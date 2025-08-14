В космосе обнаружили 300 загадочных объектов неизвестного происхождения

Для поиска таких объектов учёные использовали так называемую dropout-технику. Она основана на том, что далекие галактики видимы в красных длинах волн, а в более синих они исчезают из-за эффекта Лаймановского обрыва — поглощения ультрафиолетового света межгалактическим водородом. Благодаря красному смещению этот признак переносится в инфракрасную часть спектра, что позволяет выделить потенциальных кандидатов.