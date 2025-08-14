В космосе обнаружили 300 загадочных объектов неизвестного происхождения

Учёные из Университета Миссури обнаружили около 300 очень ярких объектов во Вселенной, которые могут оказаться одними из самых древних галактик. Эти находки сделаны на основе инфракрасных изображений, полученных с помощью мощного космического телескопа Джеймс Уэбб. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
Для поиска таких объектов учёные использовали так называемую dropout-технику. Она основана на том, что далекие галактики видимы в красных длинах волн, а в более синих они исчезают из-за эффекта Лаймановского обрыва — поглощения ультрафиолетового света межгалактическим водородом. Благодаря красному смещению этот признак переносится в инфракрасную часть спектра, что позволяет выделить потенциальных кандидатов.
Для оценки характеристик объектов применялась методика подгонки спектрального распределения энергии, которая помогает определить их красное смещение, возраст и массу без необходимости проведения спектроскопии. Тем не менее, окончательное подтверждение их древности возможно только при помощи спектроскопических наблюдений, которые дадут точные параметры каждой галактики.
Один объект уже подтверждён как галактика ранней Вселенной, однако исследователи подчеркивают необходимость получения дополнительных данных для подтверждения.
