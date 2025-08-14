WhatsApp* прокомментировал ограничение звонков в России

В пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что возможность совершать звонки с помощью мессенджеров WhatsApp* и Telegram была частично ограничена. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах.