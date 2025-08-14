WhatsApp* прокомментировал ограничение звонков в России

Мессенджер WhatsApp* заявил о своей приверженности защите конфиденциальности пользователей в России, комментируя блокировку звонков на территории страны.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, руководство WhatsApp* подчеркнуло, что мессенджер по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение, что, по мнению компании, является причиной попыток российских властей заблокировать его.
— WhatsApp* конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российский власти пытаются блокировать его, — цитирует сообщение компании Telegram-канал «Осторожно, новости».
WhatsApp*, которым пользуются более 100 миллионов россиян, пообещал продолжать делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для пользователей по всему миру, включая Россию.
В пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что возможность совершать звонки с помощью мессенджеров WhatsApp* и Telegram была частично ограничена. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.