Выяснилась незавидная судьба Лени Голубкова из рекламы МММ

«У меня есть доплаты к пенсии, но меня их лишают, когда свечусь на телевизоре. Потому что я ж, получается, работаю. Поэтому в основном действительно приходится жить на эти деньги. Это мало, поэтому я подрабатываю: снимаюсь на передачах, в шоу. Конечно, там платят копейки — 5−10 тысяч рублей, но и это уже хоть что-то», — пояснил актер aif.ru.